Alergolog dziecięcy: kolejki NFZ Brzesko: terminy leczenia i czas oczekiwania do Alergologa dziecięcego w Brzesku

Raporty Fundacji Watch Health Care, która regularnie kontroluje kolejki do lekarzy, pokazują, że na wizytę u specjalisty w naszym kraju trzeba poczekać średnio aż cztery miesiące. Jak długo trzeba czekać na termin do Alergologa dziecięcego w Brzesku? Sprawdź w naszym serwisie, gdzie dostaniesz się do Alergologa dziecięcego najszybciej i na NFZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Brzesku (Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci)

Adres: Kościuszki 68, Brzesko

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.12.2020 (dane z dnia 23.08.2020)

(dane z dnia 23.08.2020) Liczba osób w kolejce: 47

Telefon: +48 14 662 11 68

W czym specjalizuje się alergolog dziecięcy?

Alergolog dziecięcy specjalizuje się w chorobach, które są wywoływane przez alergeny u dzieci do 18 roku życia. Alergeny to substancje, które można spotkać w naszym środowisku i powodują one reakcje uczuleniową. Mogą to być konserwanty, metale, składniki pokarmowe, sierść zwierząt, roztocza oraz pleśń. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny dziecka zaczyna działać nieprawidłowo i organizm uruchamia mechanizm obronny do walki z wrogiem.

Kiedy warto iść na wizytę do alergologa dziecięcego?

Warto iść na wizytę z dzieckiem do alergologa dziecięcego, kiedy pociecha ma następujące objawy:

kichanie

zmiany skórne

problemy układu pokarmowego po spożyciu danych produktów

katar sienny

łzawiące i swędzące oczy

Można otrzymać skierowanie do alergologa dziecięcego od lekarza rodzinnego, kiedy zostanie on poinformowany o danych objawach u dziecka. Jest również możliwość wyboru wizyty prywatnie. Alergolog dziecięcy przeprowadza dokładny wywiad z rodzicem i dzieckiem oraz zleca testy alergiczne. Kiedy ma już gotowe wyniki badań, ustala jaka jest przyczyna alergii oraz proponuje wdrożenie odpowiedniego leczenia dziecka.

Jakie są przyczyny alergii u dziecka?

alergeny pokarmowe

alergeny kontaktowe

leki

alergeny wziewne

Choroby, którymi zajmuje się alergolog dziecięcy