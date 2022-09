Brzesko. Dzieci z ZSP nr 2 w Brzesku spotkały się z pisarką Roksaną Jędrzejewską-Wróbel [ZDJĘCIA]

Roksana Jędrzejewska-Wróbel to pisarka, scenarzystka i autorka sztuk teatralnych. Z wykształcenia jest doktorem literaturoznawstwa, na koncie ma dziesiątki książek dla dzieci i wiele zdobytych nagród.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel jest autorką m.in. cyklu książek o Florce, a w rozdawanej w trakcie spotkania publikacji znalazło się opowiadanie autorstwa Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel poświęcone Florce.

- Dla dzieci autor nie jest ważną osobą, ważny jest bohater. Z bohaterem dzieci się utożsamiają, przeżywają razem z nim emocje. Na bohaterkę tej historii wybrałam Florkę, ryjówkę, postać z pięciu moich książek, chyba najbardziej znaną moją bohaterkę, która jest też bohaterką serialu animowanego - mówiła tuż przed spotkaniem z dziećmi Roksana Jędrzejewska-Wróbel.

Opowiadanie zawarte w publikacji pt. "Bliżej książki, bliżej siebie", ma formę listu głównej bohaterki do swojej babci: "Kochana Babciu-Klapciu! Nie uwierzysz, co się u nas stało! Wszyscy zapisali się do biblioteki i pożyczają książki. Całe Ryjewo! Bibliotekarka Pani Nutria ciągle się śmieje i płacze ze szczęścia. Albo jedno i drugie naraz. I ociera oczy szmatką. Tą, którą odkurza regały. Cieszy się, że w końcu może je porządnie wyczyścić. Regały, nie oczy. Wcześniej nie mogła, bo na półkach zawsze stały książki. A teraz są puste. Półki, nie książki. „To jakiś cud!” – powtarza pani Nutria. Ale to nie żaden cud, tylko mój tata. Ale pewnie nic z tego nie rozumiesz, więc Ci opiszę po kolei" - czytamy w opowiadaniu.