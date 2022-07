Brzesko - poczta. Godziny otwarcia placówek pocztowych

Placówki Poczty Polskiej można znaleźć w całym kraju. Wyróżniamy ich trzy typy:

Urząd Pocztowy (UP)

Filia Urzędu Pocztowego (FUP)

Agencja Pocztowa (AP)

Czym się od siebie różnią? Ze strony klienta dotyczą one różnic pomiędzy świadczonymi usługami, np. w UP czy FUP nadamy większą paczkę. Od strony struktury Poczty Polskiej UP jest najważniejszy.