Czchów. Policyjny pościg za pijanym kierowcą na drogach regionu

Wypadek. Kierowca jechał 140 km/h!

W sobotę nad ranem w Szczepanowie doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Brał w nim udział jeden pojazd, który wjechał do rowu i uległ kompletnemu zniszczeniu. Siła uderzenia była tak wielka, że silnik został wyrwany z wraku. Kierowca trafił do szpitala.