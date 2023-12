Odkryj najlepsze pizzerie w Brzesku. Gdzie wybrać się na pizzę w grudniu 2023?

To rodzaj pizzy posiadający chrupiące ciasto i większą ilość dodatków. Zazwyczaj są to: świeże zioła, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella, pomidory. Podczas wyrabiania ciasta dodawana jest mniejsza ilość tłuszczu i odrobina wody. Pizzę rzymską wypieka się w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Na pewno znajdziesz ją w pizzeriach w Brzesku.

Pizza sycylijska

Pizza ta występuje pod postacią puszystego, wyrośniętego placka. Na początku jej istnienia był to posiłek uwielbiany przez robotników. Najczęściej nie zawiera sosu pomidorowego, choć czasami jest on dodawany. Dodatkami do niej są: cebula, karczochy, filety z sardeli, ser, pesto, oregano, które zapieka się w cieście. Zobacz, w których pizzeriach w Brzesku jest podawana.