Pogoda dla Brzeska na jutro. Sprawdź aktualną prognozę pogody na środę, 14.06

Prognoza pogody na jutro (środa, 14.06) w Brzesku

Prognozowana na jutro temperatura to 18°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 11°C. Opady pojawią się w środę na 68 %. Według prognoz, spadnie ok. 2.3 mm deszczu. Nie zapomnij zabrać parasola.