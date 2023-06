Prasówka 10.06.2023 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Do czwartku 15 czerwca można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2024 rok. Jest to już dziewiąta jego edycja. Do dyspozycji mieszkańców jest 884 tys. zł, z czego 700 tys. zł przeznaczono na projekty osiedlowe (po 50 tys. zł na każde z 14 osiedli), a 184 tys. zł na projekty ogólnomiejskie. Głosowanie nad poszczególnymi projektami odbędzie się we wrześniu.