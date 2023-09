Prasówka 12.09.2023 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Konfederacja zaprezentowała we wtorek (12 września) w samo południe na Rynku w Tarnowie kandydatów w nadchodzących wyborach parlamentarnych, którzy będą zabiegać o głosy mieszkańców regionu. Przedstawiciele ugrupowania liczą na jeden, a być może nawet na dwa mandaty poselskie. Mają również swoich kandydatów do Senatu.

To dopiero była radość! Po losowaniu grup eliminacji mistrzostw Europy w październiku 2022 roku Polskę obiegła fala euforii. Cieszyliśmy się jak dzieci, napawając się faktem, że los nam sprzyjał i jesteśmy faworytami do awansu. Po niespełna roku, gdy polscy piłkarze przegrali trzy z pięciu meczów, w tym ostatni z Albanią 0:2, pozostało nam śmiać się z samych siebie. Zobaczcie w galerii, jak wyniki losowania były komentowane w mediach. To nie są memy!