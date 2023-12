Prasówka 14.12.2023 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Władze Bochni zleciły zaprojektowanie parkingu podziemnego pod kompleksem boisk sportowych przy ulicy św. Marka. Byłby to pierwszy tego typu ogólnodostępny obiekt na terenie miasta. Ma on również pełnić funkcję schronu na wypadek sytuacji wyjątkowych. Prace projektowe pochłoną 182 tys. zł.

Jesienno-zimowa aura w Polsce nie jest łaskawa dla wielu z nas, co tłumaczy potrzebę zagranicznych wyjazdów w ciepłe strony. Nawet jeśli chcecie zregenerować siły podczas przedświątecznego urlopu, wcale nie musicie zapominać o wspaniałej atmosferze Bożego Narodzenia. Oto słoneczne miejsca w Europie, w których natkniecie się na świąteczne jarmarki.

Oszuści, podając się za pracowników banku, przekonali we wtorek 12.12 mieszkańca powiatu brzeskiego, że jego pieniądze na koncie są zagrożone i musi je szybko przekazać w "bezpieczne" miejsce. 48-latek stracił w ten sposób kilka tysięcy złotych. Tego samego dnia w powiecie brzeskim doszło do oszustwa metodą "na BLIK".

Każdy turysta ma listę miejsc, które chciałby odwiedzić. Dziś przedstawiamy wam galerię anty-marzeń: 14 najgorszych, najniebezpieczniejszych i najpaskudniejszych miejsc na Ziemi, do których nigdy nie powinniście podróżować. Możecie tam nie tylko zmarnować sobie urlop, ale wręcz zginąć na sto wymyślnych sposobów, zgotowanych przez ludzi lub samą Matkę Naturę. Sprawdźcie koniecznie, które miejsca na planecie są absolutnie najgorsze i cieszcie się każdym dniem, w którym was tam nie ma.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę 13.12 nad ranem w Trzcianie w powiecie bocheńskim. Samochód osobowy zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Kierowca w stanie ciężkim został zabrany do szpitala.