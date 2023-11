Prasówka 17.11.2023 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Na ulicach Bochni pojawiły się cztery nowe autobusy niskopodłogowe. Miasto kupiło je dzięki dofinansowaniu z funduszy rządowych. Są to dwa mercedesy oraz dwa pojazdy marki isuzu. W sumie tabor miejskiego przewoźnika zwiększył się do jedenastu maszyn.

Google Maps wkrótce wzbogaci się o kilka ciekawych rzeczy, w tym opcje społecznościowe, ulepszenia i emotki. Do czego będą służyć i co to konkretnie za nowości? Sprawdźcie, a możecie być zaskoczeni.