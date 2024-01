Prasówka 19.01.2024 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Prasówka Brzesko 19.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zima w tym roku nie skąpi śniegu i minusowych temperatur. Niektórzy wspominają z sentymentem lata dzieciństwa, kiedy to spędzali mnóstwo czasu na śnieżnych zabawach z rówieśnikami i na sankach. Inni jeździli na łyżwach, choćby na lodowisku przy ul. Kołłątaja czy na zamarzniętym stawie wokół Mauzoleum gen. Bema. Namiastkę tego, jak to wówczas wyglądało, można zobaczyć na archiwalnych zdjęciach z tego okresu, które wykonane zostały na tarnowskich osiedlach. Pochodzą one z bogatych zbiorów Dariusza Czechowskiego, a także z archiwum Zakładów Azotowych w Tarnowie, udostępnione na portalu Nostalgikon.pl