Prasówka 23.02.2024 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Do jednostki OSP Wola Drwińska trafił fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu renault. Jego zakup kosztował ponad milion złotych, z czego połowę zapłaciła gmina Drwinia. Teraz wystawiono na sprzedaż wysłużonego jelcza, który służył im do tej pory.

Do 31 marca można przesyłać zgłoszenia do udziału w 17. Małopolskim Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni. W tym roku impreza rozpocznie się 22 maja. Festiwalowi od wielu lat patronuje Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

W nocy z 21 na 22 lutego między innymi w Olkuszu można było zaobserwować ciekawe zjawisko. Był to pierścień światła otaczający księżyc. Zjawisko nie jest czymś obcym. To tak zwane księżycowe halo, które tworzy się na skutek załamania światła przez zawieszone w atmosferze kryształy lodu.

Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".