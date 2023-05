Prasówka 23.05.2023 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Za nieco ponad rok kierowcy będą mogli korzystać z pierwszego etapu sądeczanki. Trzykilometrowy odcinek dwupasmówki pozwoli ominąć od zachodu Brzesko, co znacznie ułatwi poruszanie się w kierunku autostrady A4. Prace pochłoną 98,3 mln zł.

W chorobie Alzheimera dochodzi do uszkodzeń komórek mózgu, które można by chronić za pomocą mentolu, jak pokazały wyniki badań hiszpańskich. Te wstępne odkrycia wskazują na wpływ tego związku zapachowego na układ odpornościowy, który hamuje chorobowe zmiany. Choć na ten temat jest jeszcze wiele do odkrycia, aromat olejku miętowego można bezpiecznie stosować już dziś.