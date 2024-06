Prasówka 23.06.2024 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu brzeskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielc odbyła się finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, Ale Fura, Ale Motor - poznaj laureatów tych kategorii!

Gruzińska Wardzia była niesamowitym niewidocznym od zewnątrz samowystarczalnym skalnym miastem, w którym żyło w średniowieczu nawet 60 tysięcy osób. Początek jego końca to trzęsienie ziemi w 1283 r., które odsłoniło miasto wydrążone w zboczu góry Eruszeli. Dzieła zniszczenia dokończyli Persowie. Współcześnie można obejrzeć część komnat, kościół oraz przebyć labirynt skalnych korytarzy.

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Brzesko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.