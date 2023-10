Prasówka 27.10.2023 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Zastanawiałeś się, co może oznaczać naklejona literka R na skrzynce na listy? Na ten temat powstało już wiele teorii spiskowych, które mają niewiele wspólnego z prawdą. Literka R nie oznacza także zakazu wrzucania reklam do skrzynki. O co zatem może chodzić? To niewielkie oznaczenie stanowi ważną informację dla listonosza. Dzięki niemu możesz znacznie ułatwić sobie życie. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.