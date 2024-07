Prasówka 4.07.2024 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Samozbiory wzorem Kanady, Stanów Zjednoczonych czy Francji są coraz bardziej popularne również w Polsce. Coraz więcej plantatorów i sadowników udostępnia swoje uprawy osobom z zewnątrz, aby mogły sobie same zebrać z krzaków czy drzew tyle świeżych owoców, ile im potrzeba płacąc za to nawet o połowę mniej niż w sklepach czy na straganach.

Już w sobotę, 5 lipca, 32 piękne dziewczyny staną do konkursu Miss Polski 2024 w Amfiteatrze w Nowym Sączu. Wśród nich jest przedstawicielka Małopolski - Zuzanna Balonek. Piękna 19-latka pochodzi z Laskowej w gm. Zator.

Wyniki matur 2024 to kluczowy moment dla tysięcy abiturientów, decydujący o ich przyszłej edukacji. Już na początku lipca uczniowie dowiedzą się, czy ich ciężka praca przez ostatnie lata została odpowiednio oceniona i czy mogą kontynuować naukę na wybranych przez siebie studiach. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy dokładnie wyniki zostaną ogłoszone, jak je sprawdzić oraz co zrobić w przypadku problemów z logowaniem.

Specjalny gość z Węgier - abp András Veres przyjechał do Tuchowa na kolejny dzień wielkiego odpustu, który trwa od soboty na lipowym wzgórzu. Do sanktuarium przybyli również licznie wierni, w tym zorganizowane pielgrzymki, a wieczorem odbył się koncert odpustowy Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne opublikowały w środę (3 lipca) wyniki egzaminu ósmoklasisty, który został przeprowadzony w połowie maja. W całym kraju przystąpiło wtedy do egzaminu ok. 220,9 tys. uczniów, w tym ok. 11,3 tys. uczniów-obywateli Ukrainy. Małopolscy ósmoklasiści - już tradycyjnie - wypadli lepiej od średniej krajowej.