Prasówka 7.02.2024 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Podczas ferii zimowych w Małopolsce, od 10 do 25 lutego, dzieci i młodzież w wieku szkolnym pojadą za symboliczną złotówkę wszystkimi pociągami w regionie, a także autobusami Małopolskich Linii Dowozowych, funkcjonujących pod pieczą województwa małopolskiego. By kupić bilet za 1 zł wystarczy okazanie legitymacji szkolnej, uprawniającej do ulgowego przejazdu.