Prasówka 7.03.2024 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.03, w Brzesku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Będzie zmiana prezesa Kopalni Soli Bochnia? Zygmunt Dobrowolski: "Jestem na to przygotowany". Zobacz WIDEO”?

Prasówka Brzesko 7.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Będzie zmiana prezesa Kopalni Soli Bochnia? Zygmunt Dobrowolski: "Jestem na to przygotowany". Zobacz WIDEO Zmiany w spółkach skarbu państwa realizowane przez obecną ekipę rządową dotkną również Kopalni Soli Bochnia. Jak dotąd funkcjonuje rada nadzorcza powołana jeszcze za czasów poprzedniej ekipy, ale jest kwestią czasu jej zmiana. Ze zmianą liczy się również urzędujący prezes, choć jego kadencja upływa dopiero w 2025 roku.

📢 Krzysztof Szot kandydatem PiS na burmistrza Czchowa. "Chciałbym bardzo, aby Czchów otwarł się na mieszkańców". Zobacz WIDEO Krzysztof Szot jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Czchowa. Ma 42 lata, jest przedsiębiorcą, przez trzecią kadencję pełni również funkcję sołtysa Będzieszyny. O urząd burmistrza ubiega się po raz drugi, w 2018 roku zabrakło mu 73 głosów.

📢 Ks. Natanek z Grzechyni zapowiedział budowę seminarium, na które ogłosił zbiórkę. O jego planach nie wiedzą w urzędach. Kolejna samowola? Suspendowany katolicki ksiądz Piotr Natanek w Grzechyni w Małopolsce ma kolejny pomysł - chce budować seminarium. Ogłosił to podczas swoich internetowych kazań i rozpoczął zbiórkę pieniędzy. Na ten temat nic nie wiedzą w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Czy będzie to kolejna samowola budowlana? Obecnie, na terenie "imperium ks. Natanka" są aż 42 obiekty, wobec których toczą się postępowania administracyjne i sądowe, a które to zostały postawione samowolnie, czyli bez zgód.

Prasówka 7.03 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelne zatrucie w Nowej Dębie. Są wyniki badania galarety z targowiska. Państwowy Instytut Weterynaryjny informuje Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach wykazał obecność azotynu sodu na poziomie toksycznym dla człowieka w próbkach galarety z targowiska w Nowej Dębie. Trzy osoby, które spożyły produkt, doświadczyły zatrucia pokarmowego, a jedna zmarła.

📢 Co jeść przez cały dzień na diecie ketogenicznej? Polecane keto śniadania, obiady, kolacje i przekąski. Zobacz jadłospis na 7 dni Dieta ketogeniczna to skuteczna dieta odchudzająca, ale pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad dotyczących posiłków. Choć powstała jako terapia dla osób chorych z padaczką i nie jest do końca bezpieczna, nieprzerwanie znajduje rzesze zwolenników. Co jeść na diecie keto, by szybko spalać tłuszcz? Zobacz jadłospis i zasady, a także wszelkie kwestie związane z jej wpływem na zdrowie. Podajemy, co można zjeść na keto obiad, a także inne posiłki na cały dzień. 📢 31-latek zaginiony w Krakowie został odnaleziony w Lipnicy Górnej - z narkotykami i promilami Ponad 2 promile alkoholu miał mężczyzna zatrzymany do kontroli w Lipnicy Górnej. Okazało się również, że przewozi ze sobą narkotyki. Podczas interwencji policjanci uzyskali informację, że tego samego dnia w godzinach porannych 31-latek miał spowodować w Krakowie kolizję i uciec z miejsca zdarzenia, oraz że rodzina zgłosiła jego zaginięcie.

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

