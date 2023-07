Prasówka 8.07.2023 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Jest szansa, że zabytkowy i niszczejący budynek po dawnym pogotowiu ratunkowym w Bochni ożyje po kilkunastu latach od przeniesienia pogotowia do szpitala. Zarząd powiatu bocheńskiego planuje tam utworzyć Centrum Zdrowia Psychicznego. Zlecono projekt koncepcyjny modernizacji i przebudowy budynku.

Tylko od początku bieżącego roku do służby w małopolskiej policji przyjęto 106 osób, w tym 27 kobiet. - Służba w policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi - zapraszają małopolscy funkcjonariusze. Co oferuje policja i ile można zarobić?

3 mln 429 tys. osób mieszkało w województwie małopolskim końcem grudnia 2022 roku. Jako Małopolanie stanowiliśmy 9,1 proc. ogólnej liczby ludności kraju. W Małopolsce przeważają kobiety, które na koniec ubiegłłego roku stanowiły 51,5 proc. ogólnej liczby ludności województwa (w kraju - 51,7 proc.). Mieszkańców Małopolski ubyło 1,4 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem. Mniej par się pobrało, orzeczono mniej rozwodów i separacji. Przyrost naturalny był ujemny. To niektóre z informacji o naszym województwie, jakie przekazuje krakowski Urząd Statystyczny.