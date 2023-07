Prasówka Brzesko 12.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Uwaga turyści - korkują się nam Tatry. I nie chodzi tu o drogi dojazdowe do popularnych szlaków, ale o kolejki i zatory na samych szlakach. Szczególnie dotyczy to partii szczytowych, dróg, gdzie są łańcuchy asekuracyjne. Prym wiedzie tu słynny Giewont i Rysy.

Na drodze krajowej nr 75 w Jurkowie (powiat brzeski) doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. W jednym z nich podróżowało dwoje dzieci, w tym, trzymiesięczne niemowlę. Wraz z matką zostało ono zabrane do szpitala.

Ponad 100 gospodarstw podłączono do nowo powstałej oczyszczalni ścieków w gm. Drwinia, w planach jest przyłączenie kolejnych 400 budynków. To największa inwestycja w historii gminy Drwinia (powiat bocheński). Pochłonęła 33 mln zł.

Pieniny to jedno z najpiękniejszych pasm górskich, a królową tamtejszych tras pieszych i rowerowych jest Droga Pienińska, wijąca się wzdłuż stromych brzegów Dunajca. Wycieczka tym szlakiem to prawdziwa przygoda z dodatkowymi atrakcjami. Droga Pienińska została wreszcie ponownie otwarta we wtorek 11 lipca 2023 po przodującym się remoncie. Co się zmieniło? Jakie atrakcje czekają na turystów na tym niezwykłym szlaku, poza zapierającymi dech w piersiach widokami? Przekonajcie się.