Prasówka Brzesko 13.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Instytut Sobieskiego opublikował raport "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju". Autor opracowania dr Łukasz Zaborowski podział województw z 1999 r. ocenia jako "przypadkową hybrydą". Proponuje 4 warianty korekty obecnych granic województw. Jeden z nich, najbardziej radykalny zakłada ograniczenie liczby województw z 16 do 12, w którym powstałoby województwo cieszyńsko-krakowskie z dwoma głównymi ośrodkami Krakowem i Bielsko-Białą, ale bez Tarnowa. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wszystkie cztery propozycje zmian granic województw.