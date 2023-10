Prasówka Brzesko 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z niedzieli

Prasówka Brzesko 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2023. Wyniki sondażowe w województwie małopolskim. Która partia wygrała wybory parlamentarne w Małopolsce? Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%.

📢 Opozycja o wynikach exit poll. Tusk: Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi – powiedział w wieczór wyborczy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Według badania exit poll, Koalicja Obywatelska zajęła w wyborach parlamentarnych drugie miejsce, uzyskując 31,6 proc. procent głosów. Głos zabrali też Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

Prasówka 16.10 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory parlamentarne 2023. Są już wyniki exit poll. Jak wygląda podział mandatów? Sprawdź, kto ma większość Zakończyły się wybory parlamentarne. Sondażownia Ipsos przedstawiła wyniki exit poll. Jak w takiej sytuacji wygląda podział mandatów? Według badania PiS uzyskał 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163 mandaty w Sejmie. 📢 Exit poll 2023. Sprawdź wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych Jak zagłosowali Polacy w wyborach parlamentarnych 15 października? Po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddało 36,8 procent wyborców.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wyniki EXIT POLL. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu? Podajemy państwu pierwsze ogólnopolskie wyniki sondażowe EXIT POLL, a także wyniki sondażowe dla województwa małopolskiego. Według sondaży EXIT POLL wyniki kształtują się tak: PiS - 36,8%, KO - 31,6%, Trzecia Droga -13,0 %, Lewica - 8,6%, Konfederacja - 6,2%, Bezpartyjni - 2,5%. W naszym regionie wybierzemy 41 posłów i 8 senatorów. Według sondaży EXIT POLL poparcie w Małopolsce kształtuje się następująco: PiS - 41,0%, KO - 25.3%, Trzecia Droga - 14.3%, Lewica - 7.8%, Konfederacja - 7.5%, Polska Jest Jedna - 2.1%, Bezpartyjni Samorządowcy - 2.0%. Frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący - wynika z sondażu Ipsos. 📢 Telefony PKW rozgrzane do czerwoności, interwencja policji. "Do takich zachowań dochodzi na terenie całej Polski" Przypadki pytań komisji o kartę referendalną zgłaszane są w różnych częściach Polski – powiedział w niedzielę PAP rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Pełna skala zjawiska będzie znana dopiero po wyborach i referendum – wskazał.

📢 Prezydent zadowolony z wysokiej frekwencji: To silna legitymacja dla władz RP – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat. 📢 Tragedia w lokalu wyborczym w Łodzi. "Zmarła osoba leżała w przejściu" W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Wybory 2023. PKW: Frekwencja prawdopodobnie najwyższa w historii III RP – Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 📢 Komisje pytają wyborców o udział w referendum. Rzecznik PKW dla i.pl: "Są to działania na potężną skalę" Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki. 📢 Wybory 2023. Pierwsza konferencja PKW. Marciniak: Wybory przebiegają spokojnie, głosowanie odbywa się bez znaczących problemów Wybory przebiegają spokojnie, głosowanie odbywa się bez znaczących problemów i incydentów. Jedynie otrzymaliśmy informację z Legnicy, że w jednej z obwodowych komisji wyborczych w lokalu brakowało prądu, ale ta awaria została już usunięta. Ponadto w Słupsku w jednej z obwodowych komisji wyborczych zostały wydrukowane błędne spisy wyborców, gdyż znajdowały się na nich nazwiska wyborców z innego obwodu - powiedział podczas pierwszej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej jej przewodniczący sędzia Sylwester Marciniak.

📢 Konferencja prasowa PKW - transmisja na żywo. Trwają wybory parlamentarne 2023 oraz referendum ogólnokrajowe W całej Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w portalu i.pl 📢 Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Brzesku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit”?

📢 Kolejki przed komisjami wyborczymi. Zakończyło się głosowanie w wyborach w USA Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie. 📢 Koncert charytatywny dla Oli w Bochni, na Rynku trwa zbiórka na leczenie chorej na raka 24-latki W sobotę 14.10. w Bochni zorganizowano koncert charytatywny dla 24-letniej Oli Srogi. 10 lat temu w wyniku choroby nowotworowej zmarł jej ojciec, Jarek Sroga, znany m.in. z cover bandu 4Szmery, wykonującego utwory z repertuaru AC/DC. Na płycie Rynku można wrzucać datki do puszek wolontariuszy Fundacji Auxilium.

📢 Wieża widokowa na Bocheńcu w Jadownikach oficjalnie otwarta, aby wejść na szczyt, trzeba było odstać w kolejce. Zobacz zdjęcia Wieża widokowa na wzgórzu Bocheniec (394 m n.p.m.) w Jadownikach została oficjalnie otwarta. U jej podnóża zorganizowano piknik z wieloma atrakcjami. Jedną z nich był zlot motocyklistów zorganizowany przez stowarzyszenie HDK Moto Jadowniki.

📢 Wypadek w Bochni na DK 94, zderzyły się dwa motocykle, dwie osoby zostały ranne. Zobacz zdjęcia W sobotnie popołudnie 14.10. doszło do wypadku na obwodnicy Bochni. Przy skrzyżowaniu z ulicą Brzeską zderzyły się dwa motocykle. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga była zablokowana. Utrudnienia trwały ponad dwie godziny.