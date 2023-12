Prasówka Brzesko 19.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12, w Brzesku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co robić w święta w Krakowie. Brak planów? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji”?

Prasówka Brzesko 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Co robić w święta w Krakowie. Brak planów? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie.

📢 W Bochni będą przenosiny przystanku startowego autobusów i busów: z Placu Pułaskiego w rejon dworca PKP. Wideo Władze Bochni szykują zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Plac Pułaskiego, który od lat był przystankiem początkowym dla wielu autobusów i busów, stanie się przystankiem przelotowym. Punkt startowy zostanie przeniesiony na węzeł przesiadkowy wybudowany obok dworca kolejowego.

📢 Jedzenie na wypróżnienie. Tych 9 produktów pomoże ci na zaparcia. Są tanie, łatwo dostępne i naprawdę działają Jedzenie to przyjemność, ale… No właśnie, ale. Czasem przyjemność z jedzenia zabierają nam zaparcia. Radość ze świętowania przy obficie zastawionym stole i rozkoszowanie się smakołykami może nam zabrać wizja tego, że zrobienie kupy będzie nie lada wyzwaniem. Zobacz, jakie produkty warto dodać do swojej diety, żeby wypróżnienie było tak samo miłe jak jedzenie.

Prasówka 19.12 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku Ma na imię Kessy/Juana, uroczy francuski buldog/maltańczyk. Ma trzy i pół miesiąca i jest w doskonałej kondycji. Patrzy na ciebie ślicznymi oczkami ze zdjęcia. Nic tylko przygarnąć, i to za darmo, gdy za szczeniaka takiej rasy trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Takie ogłoszenia co jakiś czas pojawiają się na Facebooku. Wielu dało się już "naciąć" i gorzko żałują. To perfidne oszustwo. Można stracić wiele pieniędzy.

📢 Bezdomna, wyziębiona kobieta mieszkała w Puszczy Niepołomickiej koło Bochni. Z pomocą przyszli jej leśnicy i policja Przez kilka dni barak turystyczny na terenie Puszczy Niepołomickiej był domem bezdomnej kobiety. Na szczęście pracownicy służby leśnej zauważyli ją i zgłosili sprawę na policję. Funkcjonariusze znaleźli bezdomną, wyziębioną 42-latkę. Dzięki szybkiej interwencji bezdomna trafiła do miejsca, w którym otrzyma niezbędną opiekę oraz nocleg. 📢 Policja ma cztery nowe śmigłowce Bell. Będą patrolować drogi Policja ma cztery nowe śmigłowce Bell. Są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Będą m.in. patrolować drogi. Do tej pory policjanci latali trzema takimi maszynami. Największym ich użytkownikiem jest policja amerykańska ma ok. 30 helikopterów tego typu.

