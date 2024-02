Prasówka Brzesko 20.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Rolnicy znów przejadą przez Małopolskę i wjadą do Krakowa. Może to spowodować duże utrudnienia w ruchu, choć ostatni protest nie zamienił stolicy regionu w totalnie zakorkowane miasto. Pomaga czas ferii kiedy w mieście jest trochę mniej samochodów. Warto jednak wziąć pod uwagę trasy przejazdu sznurów ciągników i starać się je ominąć.

We wtorek (20 lutego) lepiej nie jechać do pracy samochodem. W związku z Ogólnopolskim Strajkiem Rolników kawalkady traktorów będą przemieszczać się lub blokować wiele ważnych miejsc i dróg w regionie. W samym Tarnowie planowany jest przejazd co najmniej dwóch kolumn protestujących rolników.