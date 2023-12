Prasówka Brzesko 21.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Brzesko 21.12: top 3 artykuły z wczoraj

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi to państwowa instytucja kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi oraz zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa. W ramach swojej działalności Instytut zorganizował cykl koncertów pt. „Zjechaliśmy kapelą... w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia” w wielu miastach w Polsce, by pokazać piękno polskiej tradycji, w tym szczególnym okresie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.