Prasówka Brzesko 22.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

39-letni mężczyzna doznał poparzeń i trafił do szpitala w wyniku pożaru, do jakiego doszło w czwartek 21.03 koło Bochni. Ogień wybuchł na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego w Proszówkach. Do akcji gaśniczej zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej.