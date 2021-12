Prasówka Brzesko 22.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Bajkowo oświetlony dom i ogród u państwa Tarkowskich z Łęgu Tarnowskiego ma już kilkuletnią tradycję. Nie inaczej będzie w nadchodzące święta Bożego Narodzenia 2021. Ich dom i ogród znów rozbłysną tysiącami światełek. Iluminacje zapalą się w pełnej krasie tradycyjnie w Wigilię, a już we wtorek (21 grudnia) odbyła się próba generalna iluminacji. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

W tym roku Kamil Jurczyński z Ptaszkowej w gminie Grybów rozwiesił blisko 80 tysięcy lampek. To najbardziej oświetlone miejsce na Sądecczyźnie. W okresie świątecznym przyciąga setki rodzin nie tylko z okolicy, ale także spoza Małopolski. W tym roku w szopce pojawią się żywe zwierzęta, będą nowe iluminacje i tabliczki z opisami danego oświetlenia. Rodzina Jurczyńskich od ponad dekady robi to ku uciesze dzieci i dorosłych. To już tradycja.