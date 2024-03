Prasówka Brzesko 26.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Od 20 października ubiegłego roku strażnicy miejscy mogą ukarać osoby jeżdżące rowerem czy hulajnogą bez uprawnień mandatem w wysokości do 200 zł. Jeśli taka sprawa trafi do sądu, to kara grzywny może sięgnąć nawet 1500 zł. I wszystko to byłoby prawdą, gdyby nie… brak odpowiednich przepisów!