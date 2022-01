Prasówka Brzesko 28.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Studniówka 2022 w niektórych szkołach już się odbyła. Część uczniów miała jednak zaplanowaną uroczystość na końcówkę stycznia lub luty. Tegoroczni maturzyści, ich rodzice, a także nauczyciele zastanawiają się, czy w związku z wprowadzeniem w szkołach nauki zdalnej, będzie można zorganizować bal studniówkowy. O to, czy w czasie nauczania zdalnego studniówka 2022 będzie mogła się odbyć, zapytaliśmy rzecznika prasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Można powiedzieć, że była taką XIX-wieczną, polską Marthą Stewart. „365 obiadów za pięć złotych” Lucyny Ćwierczakiewiczowej, wydane nakładem własnym, to źródło wiedzy o historii naszej kuchni, minionych latach, ale także inspiracja do gotowania w czasach galopującej inflacji. Kim była „królową obiadów” i co proponowała ówczesnym gospodyniom domowym na obiad za 5 zł?