Prasówka Brzesko 3.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Brzesko 3.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Początek czerwca to czas, gdy uczelnie rozpoczynają rekrutację na studia. Sporo szkół wyższych proponuje nowe kierunki, by zachęcić młodych ludzi do podjęcia nauki. Zarządzanie państwem, archeometria, gastronomia i catering dietetyczny – to tylko niektóre dziedziny, które studenci będą mogli zgłębiać od roku akademickiego 2023/2024.