Prasówka Brzesko 30.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci z Bochni zatrzymali 19-letniego mieszkańca gminy Bochnia, posiadającego narkotyki. Nastolatek miał przy sobie amfetaminę i mefedron. Usłyszał już zarzuty, grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.

17 września 2021 roku wykonawca złożył do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ostatnie zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektów związanych z realizowanym odcinkiem trasy S7. Łącznie złożonych zostało 28 zawiadomień. Z 13-kilometrowego odcinka od węzła Widoma do węzła Szczepanowice kierowcy skorzystają w październiku. Przejdź do galerii i zobacz najnowsze zdjęcia lotnicze z budowy ważnej trasy.