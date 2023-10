Prasówka Brzesko 4.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Hip-Hop Night to cykliczna impreza organizowana w klubie Energy2000 w Przytkowicach, podczas której w dyskotece występują czołowi polscy artyści. Tym razem na scenie w Przytkowicach wystąpił Fukaj znany z takich hitów jak "Hotel Maffija 3", „Nie ma cię”, „Owoce 33”, „Owoce”, „Pancerz” czy „Rusztom”. Zobaczcie, co tam się działo.

Bezpłatna komunikacja, zerowy PIT, bon edukacyjny, zdrowe i darmowe posiłki dla dzieci w szkołach, a także skrócenie kolejek do lekarzy – oto najważniejsze postulaty przedstawione przez Bezpartyjnych Samorządowców, z którymi przystępują do najbliższych wyborów parlamentarnych.

48-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego na jednej z platform handlowych oferowała do sprzedaży zabawki. Niestety towar nigdy nie trafiał do nabywców. Kobieta oszukała w ten sposób 65 osób z całej Polski, wzbogacając się o blisko 37 tysięcy złotych. Śledczy zebrali obszerny materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie kobiecie zarzutów.

To był szalona szalona sobota w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście dyskoteki bawili się podczas imprezy Oktoberfes, czyli niemieckiego święta piwa. Goście tej nocy przenieśli się do prawdziwego królestwa piwa i wszelkiego rodzaju smakołyków z grilla. Z kolei na scenie dance wystąpił zespół Topky. Zobaczcie, co tam się działo.