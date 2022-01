Prasówka Brzesko 5.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Nowy taryfikator mandatów już obowiązuje, o czym przekonało się dwóch kierowców w powiecie brzeskim. W związku z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym o 51 km/h, nie dość, że stracili prawa jazdy, to jeszcze zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Mieszkanka miejscowości pod Tarnowem przekonała się do czego może doprowadzić zazdrość. Jej partner uszkodził siekierą zaparkowane obok jej domu BMW, bo myślał, że kobieta go zdradza. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.