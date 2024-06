Prasówka Brzesko 7.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

W czwartkowe popołudnie 6 czerwca w Lipnicy Górnej w powiecie bocheńskim doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty, który zderzył się z ciągnikiem. 17-letni kierowca jednośladu został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jakie jest podejście Europejczyków do Unii Europejskiej i obecnych wydarzeń na kontynencie? BVA Xsight przeprowadził sondaż, w którym Europejczycy odnieśli się do kilku ważnych kwestii w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Najbliższy weekend 8-9 czerwca w Nowym Wiśniczu upłynie pod znakiem świętowania. Wszystko za sprawą Dni Wiśnicza, którym będzie towarzyszył organizowany cyklicznie Jarmark Wiśnicki oraz Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. Gwiazdą imprezy będzie grupa Piersi.