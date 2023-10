Prasówka Brzesko 7.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Pyszne pierogi z twarogiem i ziemniakami to tradycyjna potrawa, którą mogą zjeść miłośnicy klasycznych obiadów. To danie z powodzeniem zjedzą wegetarianie, którzy nie stronią od nabiału. Aby ciasto rozpływało się w ustach ważne, aby użyć bardzo ciepłej wody i długo mieszać do rozwinięcia glutenu. Zobacz przepis na tradycyjne pierogi z ziemniakami i twarogiem.