Prasówka Brzesko 8.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Tuż przed Bożym Narodzeniem powinna się ukazać płyta z kolędami i pastorałkami męskiego chóru z Bochni. Należą do niego dawni chórzyści Chłopięcego Chóru Pueri Cantores Sancti Nicoli, założonego przez ks. Stanisława Adamczyka. To on w 2017 roku powołał do istnienia dorosły chór. Dyrygentem jest zarówno ks. Adamczyk, jak i Szymon Markiewicz, pianista, kompozytor, absolwent AM w Krakowie oraz Berklee Collage of Music w USA.