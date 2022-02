Prasówka Brzesko 9.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Brzesko 9.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Protesty rolników zaplanowane na 9 lutego 2022 rozpoczną się już rano. Agrounia podaje listę blokad oraz manifestacji rozsianych po Polsce. "My te problemy wyniesiemy na ulicę. Pokażemy im, co nas boli i to co nam obiecywali". Najczęściej będą to przejazdy traktorów po drogach krajowych, nie zabraknie też blokad skrzyżowań. Aż w 12 miejscach rolnicy zamierzają strajkować w Wielkopolsce, w 9 lokalizacjach województwa kujawsko-pomorskiego, 7 w Łódzkim. Według najnowszych zapowiedzi protesty odbędą się w ok. 50 miejscach.