Prasówka z Brzeska 1.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W poniedziałkowe popołudnie 31.07 w Mokrzyskach w powiecie brzeskim doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala.

W poniedziałek 31.07 na drodze wojewódzkiej nr 965 w Zielonej (gm. Drwinia) doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego. Kierowca z nieustalonych przyczyn wjechał do rowu. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.