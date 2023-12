Prasówka z Brzeska 10.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Brzesku.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12, w Brzesku.

Prasówka Brzesko 10.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach w zimowej odsłonie. Podniebny spacer w sercu Pogórza, jak w magicznej krainie Zima to dobra okazja do tego, aby wybrać się na spacer po lesie. Wyjątkowe widoki zapewnia o tej porze roku znajdująca się w Ciężkowicach Ścieżka w Koronach Drzew. Dodatkowym atutem jest to, że obecnie można skorzystać z tej atrakcji taniej, gdyż obniżono ceny biletów.

📢 Groźny wypadek na DK 94 w Jadownikach między Brzeskiem a Tarnowem. Strażacy ewakuowali ranną osobę z rozbitego pojazdu Dwa samochody osobowe zderzyły się na Drodze Krajowej nr 94 w Jadownikach koło Brzeska. Trasa była zablokowana w obu kierunkach.

📢 Gdzie na narty w Małopolsce? Otwarte stacje narciarskie: Białka, Bukowina, Zakopane, Krynica, Kasina, Tylicz. Lista czynnych wyciągów Śnieg sypnął. Armatki i lance dorzuciły swoje. Pierwsi narciarze mogą więc już szusować po małopolskich nartostradach. Kolejne stacje przygotowują się do przyjęcia narciarzy i snowboardzistów. Prognozy na najbliższe tygodnie wskazują, że sezon zimowy na stokach może zacząć się w całej Małopolsce. Małopolska to ponad 150 km tras narciarskich, blisko 60 stacji i ośrodków narciarskich.

Prasówka 10.12 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Małopolsce. Nie tylko Kraków. Zatrzęsienie światecznych targów Czas bożonarodzeniowych jarmarków to doskonała okazja nie tylko do świątecznych zakupów, ale także świetne miejsce do rodzinno-towarzyskich spotkań, poznania tradycji i lokalnych smaków. W Małopolsce, oprócz tego najsłynniejszego i największego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie, warto odwiedzić również te mniejsze, bo są równie urokliwe i tradycyjne. Gdzie jeszcze można zobaczyć wspaniałe świąteczne kramy? Poniżej kilka naszych propozycji!

📢 Szczepionki na odporność – czy warto je przyjmować? Sprawdź, jak działają i kiedy stosować je u siebie lub u dziecka O odporność powinniśmy dbać przez cały rok, jednak zwykle robimy to dopiero w sezonie jesienno-zimowym, gdy częściej łapią nas infekcje. Jednym ze sposobów na wzmocnienie układu immunologicznego są szczepionki na odporność. Stymulują one układ odpornościowy i wspierają w walce z patogenami. Dzięki temu rzadziej lub łagodniej przechodzimy chorobę, a często także nie musimy do jej zwalczenia stosować antybiotyków. Doustne szczepionki na odporność mogą stosować zarówno dorośli, jak i dzieci. Zobacz, jak działają i kto nie może z nich skorzystać. 📢 Auta używane. Nie daj się oszukać! Te samochody mają statystycznie największy przebieg! Portale ogłoszeniowe pełne są samochodów z podejrzanie niskim przebiegiem. carVertical, firma zajmująca się danymi motoryzacyjnymi, przeprowadziła w Polsce badania w celu ustalenia średniego przebiegu niektórych marek pojazdów w kraju. Dzięki temu kierowcy zyskali punkt odniesienia i mogą porównać dane ofertowe z danymi statystycznymi.

