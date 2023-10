Prasówka z Brzeska 12.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wielbiciele góralskiej biesiady i porywającej do tańca muzyki trafili idealnie. W ostatni weekend w Energy 2000 w Przytkowicach była impreza pod hasłem Góralska noc. Koncert zagrał zespół TerazMy.

Julia Wieniawa uwielbia luksusowe wnętrza, dlatego mieszka w komfortowym apartamencie, który jest wart krocie. Nowa jurorka „Mam talent” kocha zmiany, dlatego ostatnio przearanżowała z pomocą architekta swój salon w stolicy. W luksusowym wnętrzu pojawiły się drogie meble znanych projektantów i wiele designerskich rozwiązań. Zobacz, jak wygląda dom Julii Wieniawy po kosztownej metamorfozie. Sprawdź, w jakich wnętrzach żyje na co dzień popularna celebrytka.

Wiciokrzew przewiercień to atrakcyjne pnącze, które bardzo ładnie kwitnie, a w dodatku jego kwiaty przepięknie pachną. Nie jest bardzo wymagające i urośnie w prawie każdym ogrodzie. Sprawdź, gdzie posadzić ten wiciokrzew i kiedy to zrobić oraz jak go pielęgnować i przycinać.