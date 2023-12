Prasówka z Brzeska 12.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Gmina Brzesko czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie odwiertu geotermalnego. Pozwoli on zbadać parametry złóż ukrytych dwa kilometry pod ziemią. Jeśli okażą się one pomyślne, powstanie możliwość korzystania z energii cieplnej zarówno do celów grzewczych, jak i do uruchomienia kąpielisk termalnych.