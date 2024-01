Prasówka z Brzeska 14.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Bochni wkrótce pojawią się kolejne gwarki, czyli miniaturowe figurki nawiązujące do solnej tradycji tego miasta. Pierwsze dwa znajdują się w ścisłym centrum, przy Szybie Sutoris i na płycie Rynku obok fontanny. Ale plany są zakrojone znacznie szerzej.

Protest polskich przewoźników przy granicy z Ukrainą ma swoje reperkusje już pod Tarnowem. W sobotę, 13 stycznia, grupy ciężarówek stoją na obwodnicy miasta na drodze krajowej nr 94, zajmując pobocze. Kolejka do granicy sięga już 150 kilometrów.

Małopolska policja w 2023 roku przyjęła 427 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. 102 osoby, które trafiły do służby pod koniec minionego roku, przysięgę złożyły w piątek, 12 stycznia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

