Prasówka z Brzeska 15.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka 15.07 Brzesko: pozostałe wydarzenia

Chociaż arbuzy można znaleźć w sklepach właściwie niemal przez cały rok, to najsmaczniejsze są od połowy czerwca do końca sierpnia. Mimo to trafiają się suche i bez smaku. Jak rozpoznać, że arbuz jest słodki, jeśli w sklepie nie ma żadnych rozkrojonych, więc nie sprawdzimy zapachu i tekstury miąższu? Pamiętaj, że po zjedzeniu tego orzeźwiającego owocu można wykorzystać też skórkę, która jest jadalna. Nie chcesz jej jeść? Dodaj do kompostu!