Prasówka z Brzeska 15.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W sobotnie popołudnie 14.10. doszło do wypadku na obwodnicy Bochni. Przy skrzyżowaniu z ulicą Brzeską zderzyły się dwa motocykle. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga była zablokowana. Utrudnienia trwały ponad dwie godziny.

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

Już dzisiaj w wyborach parlamentarnych i referendum głosują obywatele polscy, którzy mieszkają lub przebywają w Stanach Zjednoczonych. Głosowanie za oceanem odbywa się wcześniej niż w Polsce z powodu różnicy czasu.

Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca w Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski przyciąga wieloma atrakcjami turystów z obu regionów przez cały rok. Jesienią znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze.

Zarząd województwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały sejmiku w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Przepisy mają regulować tak kwestie miejsca polowań, aby nie stanowiły one zagrożenia dla ludności. W Krakowie natomiast jest ciekawa sytuacja, bo miasto ma duży problem z dzikami, które wchodzą nawet do centrum. Były pomysły że zwiększenie obszarów łowieckich na terenie miasta pozwoliłoby na odstrzał i zmniejszenie populacji tej zwierzyny.