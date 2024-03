Prasówka z Brzeska 16.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Blisko 100 tys. zł stracił mieszkaniec powiatu brzeskiego, który padł ofiarą fałszywego doradcy inwestycyjnego. 52-latek umożliwił oszustowi dostęp do swojego konta bankowego poprzez zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi. Policja apeluje: chęć łatwego i szybkiego zysku często kończy się utratą sporej gotówki.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 16.03 Brzesko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dziś kończy się trzymiesięczna przerwa zimowa na małopolskich budowach dróg krajowych. Jak co roku, wykonawcy nie zawiesili całkowicie prac i realizowali je na tyle, na ile pozwalała na to pogoda. Ze względu na ostrzejszy klimat do końca marca trwa przerwa na budowie górskiego odcinka nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu. Na pozostałych drogach możemy zatem liczyć na przyspieszenie prac.