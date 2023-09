Prasówka z Brzeska 19.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Obywatel Gruzji trafił do tymczasowego aresztu pod zarzutem doprowadzenia w miniony piątek (15 września) do koszmarnego wypadku na DK 75 w Będzieszynie koło Czchowa. Jak się okazuje, samochodem wwiózł do Polski nielegalnych imigrantów. Jedna z najciężej rannych w wypadku osób to kobieta w ciąży. Sprawą przerzutu migrantów zajmuje się również Straż Graniczna.