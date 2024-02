Prasówka z Brzeska 2.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kocie oko, które do tej pory było numerem jeden w makijażu oka, musi ustąpić miejsca nowemu trendowi, który przyszedł do nas prosto z Korei. To właśnie ten make-up jest teraz hitem w branży beauty. Jak wygląda i jak zrobić kreskę na oku, aby wyglądać tak słodko jak szczeniak? Przekonaj się.