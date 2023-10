Prasówka z Brzeska 20.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Groby na Wszystkich Świętych uginają się pod ciężarem donic z chryzantemami, ozdobnych wieńców i zniczy. Wiele z tych ozdób staje się łupem złodziei, którzy nie mają żadnych skrupułów, aby je ukraść i ponownie sprzedać na czarnym rynku. Co zrobić, aby zabezpieczyć kwiaty i znicze przed kradzieżą? Czy są skuteczne sposoby na to, aby pokrzyżować plany złodziejom? Sprawdźmy.

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 20-22 października 2023 r.

Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne.

Wbrew słowom pani poseł Pauliny Hennig-Kloski środki na podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus są zabezpieczone w budżecie państwa na 2024 rok - napisała w środę na portalu X (dawniej Twitter) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.