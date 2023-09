Prasówka z Brzeska 22.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jesienią musimy zadbać o róże. Dzięki temu dobrze przetrwają zimę i pięknie rozkwitną w następnym sezonie. Trzeba zadbać o nawożenie, ale nie można stosować dowolnego nawozu. Należy także zwrócić uwagę na cięcie róż. Sprawdź, jak pielęgnować róże jesienią, żeby przygotować je do zimy.

W czwartek 28 września 2023 w Kopalni Soli w Bochni odbędzie się otwarcie nowej multisensorycznej trasy turystycznej „Solny Świadek”. Będzie to element obchodów 775-lecia istnienia najstarszej w Polsce kopalni soli. Nowa trasa kosztowała ponad 11 mln zł.

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 24-letni mieszkaniec Brzeska, który na terenie miasta zaatakował spacerujących nastolatków. Zamaskowany i rozjuszony mężczyzna podszedł do nich, grożąc niebezpiecznym narzędziem, po czym zabrał jednemu z nich rower. Z pomocą przyszedł zaalarmowany ojciec jednego z chłopców oraz jego znajomy, którzy obezwładnili mężczyznę, a następnie przekazali policjantom.

Chipsy jabłkowe to słodka przekąska dla poszukiwaczy zdrowszych przysmaków do podjadania. Suszone jabłka będą mieć błonnik, ale też skoncentrowaną zawartość cukru. Warto pamiętać, że dobrze jest je traktować jako deser lub dodatek np.: do kompotu. Podpowiadamy przepis na suszone jabłka przydatne na zimę.