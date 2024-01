Prasówka z Brzeska 23.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos...

Kamil Stoch po zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopanem (19-21 stycznia 2024) nie miał powodów do radości. Zawodnik, który na Wielkiej Krokwi indywidualnie wygrywał aż 5 razy, w 2024 r. nie odegrał większej roli.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.

Właściciel Tesli i platformy X (dawniej Twitter) Elon Musk przyjechał do Oświęcimia. Odwiedza tam Muzeum Auschwitz - Birkenau. Otoczony jest ochroniarzami. Trudno zrobić mu zdjęcia.

Po blisko 30 latach służby z policyjnym mundurem pożegnał się Komendant Powiatowy Policji w Brzesku. Insp. Bogusław Chmielarz przeszedł na emeryturę. Funkcję tę pełnił od 2018 roku. Uroczystości odbyły się na zamku w Dębnie.